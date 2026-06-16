Западные СМИ не показали кадры приветствия Трампа и Зеленского

Западные СМИ и официальные порталы не показали кадры приветствия президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Франции, пишет РИА Новости.

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Во вторник, 16 июня, в соцсетях получил широкое распространение ролик, снятый в ходе саммита G7 во Франции. На кадрах Зеленский целенаправленно идет к Трампу, однако тот отворачивается и здоровается с другими политиками.

Украинский лидер в следующей части ролика протягивает руку к главе США, но тот подчеркнуто не реагирует на его жест.

По данным агентства, зарубежные СМИ сделали акцент на встрече Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, показали зал, где должно было пройти заседание глав государств и правительств.

Журналисты уточнили, что только через час после того, как в зале собрались лидеры, в нем появились последовательно Трамп, Макрон и, на некотором удалении, Зеленский.

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Авторы статьи пояснили, что даже по прошествии нескольких часов после встречи ни один официальный источник не опубликовал кадры приветствия или общения Трампа и Зеленского до их появления в зале.

Ранее политолог Руслан Панкратов сообщил, что поведение Трампа свидетельствует о демонстративном «обнулении значимости партнера». Он добавил, что разворот президента в сторону от Зеленского не является банальным недоразумением.