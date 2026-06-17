Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране

Сенат Соединённых Штатов во вторник заблокировал резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

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Против вывода инициативы из комитета по международным отношениям на общее голосование выступили 48 сенаторов, включая демократа Джона Феттермана.

За проголосовали 47 законодателей, среди которых республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Предложенная сенатором Рафаэлем Уорноком резолюция предписывала вывести американские вооружённые силы из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против него.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали детали меморандума США и Ирана.