Стармер не смог увеличить оборонный бюджет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог добиться увеличения оборонного бюджета Великобритании. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что попытки увеличить бюджет произошли на фоне недовольства британских военных. Во время саммита «Большой семерки» Стармер заявил, что власти Британии приняли «ряд жестких мер», включая сокращение помощи другим странам для укрепления собственных вооруженных сил. Но найти новые источники финансирования для армии Лондон, по его словам, пока не смог.

«Кир Стармер заявил, что не нашел дополнительных средств для финансирования британских вооруженных сил после отставки министра обороны Джона Хили», — сообщает издание.

При этом Стармер добавил, что преемник Хили Дэн Джарвис в данный момент занимается этим вопросом.

Ранее Стармер высказался о своем будущем после отставки министра обороны Британии.