Организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики

Нелегальный мигрант из Мексики был главным организатором сорванного нападения на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) задержали Авраама Эрмосильо Альвареса в городе Омаха (штат Небраска) 14 июня. Среди заговорщиков он был известен под псевдонимом Shepherd (в переводе с англ. - "пастух"). По версии ФБР, мужчина отвечал за планирование, организацию и управление предполагаемым нападением. В переписке с другими злоумышленниками он изложил им подробный план действий и указывал, что им нужно быть "настолько смертоносными, насколько это возможно".

Как отмечает ведомство, Альварес въехал в Соединенные Штаты в 2001 году по визе B-2 - она выдается для туристов, а также для тех, кто посещает страну в целях отдыха, лечения и посещения родственников. Он не стал покидать территорию США. В 2014 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы предоставила ему защищенный миграционный статус в рамках программы для тех, кто прибыл в страну несовершеннолетним.

Ранее американские власти сообщили, что они раскрыли и предотвратили предполагаемое нападение на Белый дом.

Злоумышленники планировали атаковать резиденцию президента США в его день рождения 14 июня: в этот день там проходил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который смотрели несколько тысяч человек, включая Трампа.

В общей сложности в штатах Огайо, Миссури, Небраска и Калифорния были задержаны пять подозреваемых. В качестве соучастников идентифицированы в общей сложности 23 человек. План нападения включал атаку начиненными взрывчаткой беспилотниками зданий, находящихся близ резиденции президента США, чтобы спровоцировать массовую эвакуацию и подставить людей под огонь снайперов. После этого злоумышленники планировали штурмовать одни из ворот комплекса Белого дома. В случае признания их виновными в сговоре с целью совершения убийства им грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в размере $250 тыс.

Другой злоумышленник - 19-летний Тайсен Пропер из Огайо - накануне атаки приобрел несколько единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов. Власти узнали о предполагаемом сговоре и угрозе нападения на Белый дом после того, как родители Пропера сообщили в полицию о подозрительных действиях своего сына, который купил винтовки и планировал вскоре ехать в Вашингтон.