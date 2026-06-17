Стало известно о смещении позиции Трампа по Украине
Из-за влияния европейских политиков, по мнению автора, позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу стала более склонной к поддержке Киева. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации отмечается, что позиция главы Белого дома изменилась после саммита на Аляске.
«Это представляет собой важный сдвиг по сравнению с тем, как Трамп оценивал конфликт после своего саммита в Анкоридже в августе 2025 года», — отмечают журналисты.
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается встретиться с Трампом в среду, 17 июня.
«Я думаю, что завтра еще встретимся с президентом [Дональдом Трампом] отдельно», — сказал он.