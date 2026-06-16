В Берлине задержали лидера польского "Движения защиты границ"

Лидера польского националистического объединения "Движение защиты границ" (Ruch ochrony granic, ROG) Роберта Бонкевича задержали в Берлине после демонстрации и попытки установить деревянный крест у камня памяти жертв нацистской оккупации Польши. Об этом сообщил телеканал Republika со ссылкой на источники в движении и родственников Бонкевича.

По данным телеканала, группа участников ROG собралась у памятника, который находится напротив Бундестага. Они пели польские патриотические песни и пытались установить у камня деревянный крест, отмечает телеканал. Из трансляции Republika видео, как полицейские повалили протестующих, среди которых был Бонкевич, на землю, обездвижили их и надели на них наручники. Дочка лидера ROG Бланка сообщила через соцсети, что ее отцу якобы сломали ребра, и его держат в полицейской машине. В свою очередь полиция Берлина заявила о шести задержанных после демонстрации возле памятника, все они, по версии правоохранителей, уже выпущены на свободу. Неизвестно, была ли акция ROG согласована властями германской столицы.

Информацию о задержании одного из участников ROG частично подтвердил в беседе с порталом Interia пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

"На настоящий момент мы знаем, что задержан один человек", - рассказал он.

Инцидент с берлинской полицией и активистами ROG вызвал волну возмущения среди польской оппозиции. Кандидат в премьеры от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Пшемыслав Чарнек потребовал от властей республики отреагировать на произошедшее.

Бонкевич и "Движение защиты границ" получили известность после организации нелегальных патрулей на польско-белорусской и польско-германской границах.