СМИ узнали детали меморандума США и Ирана

Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, подписание которого намечено на 19 июня, не предусматривает размораживание иранских средств в размере 24 миллиардов долларов.

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По данным источников, разблокировка замороженных иранских активов будет зависеть от прогресса в достижении окончательного соглашения.

Ранее иранское агентство Mehr со ссылкой на проект документа передавало, что США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов, причём половина этой суммы должна быть возвращена Тегерану ещё до подписания меморандума.

Ранее сообщалось, что политолог предупредил о рисках для ирано-американских договорённостей.