СМИ: Украинская лапша стала источником сальмонеллеза в Эстонии
Пять подростков в Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Специалисты называют вероятным источником инфекции продукцию украинского производства под брендом Reeva, уточнет РИА Новости.
Вспышки заболевания, связанные с употреблением этого продукта, уже зафиксировали в десяти странах Европы. Общее число пострадавших на данный момент превышает 80 человек. В апреле в Азербайджане утилизировали 4,9 тонны замороженного куриного мяса, импортированного с Украины.
В продукции обнаружили бактерии сальмонеллы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».