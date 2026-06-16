Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине совместно с США.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7, он подчеркнул необходимость дипломатических усилий.

«Мы готовы к мирным переговорам», – заявил политик в ходе трансляции телеканала Phoenix.

По его словам, европейские государства и Америка должны обязательно присутствовать за столом переговоров наряду с Москвой и Киевом. Мерц отметил, что этот вопрос не вызывал разногласий среди участников саммита.

Несмотря на заявления о дипломатии, глава немецкого правительства подтвердил намерение Европы продолжать наращивать поддержку украинской стороны. Ранее в МИД России отмечали, что европейские страны не могут участвовать в переговорном процессе из-за их откровенно враждебной позиции по отношению к Москве.

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