В США заявили, что Иран получил оружие мощнее ядерной бомбы

Специалисты американской разведки пришли к выводу, что Иран в ходе масштабного конфликта получил уникальное оружие — возможность по своему желанию перекрывать Ормузский пролив. Об этом пишут в статье для CNN обозреватели Закари Коэн и Наташа Бертран.

Аналитики полагают, что Иран в определенной ситуации может забыть про рамочное соглашение с США и снова перекрыть Ормуз, уточнили авторы статьи.

«Мы фактически передали Ирану контроль над проливом — оружие, более мощное, чем любая ядерная бомба», — процитировали обозреватели представителя разведки.

По их данным, Тегеран также научился использовать целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива в качестве асимметричного инструмента.

Иран пригрозил ударить по одной стране

Соответственно, пояснили публицисты, КСИР снова сможет применить эту тактику в случае необходимости.

Представители судовладельцев отметили, в свою очередь, что сделка США и Ирана пока остается под вопросом, кроме того, есть и другие риски. В свете этого судоходство через Ормуз в полном объеме сможет восстановиться в лучшем случае через несколько месяцев.