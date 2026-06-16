«Мы готовы»: Вайдель объявила войну канцлеру Мерцу

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель объявила о готовности возглавить страну на фоне стремительного падения популярности действующего правительства. Заявление последовало после публикации результатов соцопроса YouGov, которые зафиксировали критическое снижение поддержки блока ХДС/ХСС.

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Согласно данным исследования, рейтинг правящей коалиции сократился до 20%, что стало худшим показателем за последние пять лет. В то же время популярность «Альтернативы для Германии» достигла 29%, обеспечив партии уверенный отрыв от оппонентов.

«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20%, а наша партия "АдГ" с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен — мы готовы», — написала Алиса Вайдель в своем аккаунте в соцсети X.

Политический кризис, в эпицентре которого оказался канцлер ФРГ Фридрих Мерц, провоцирует дискуссии о будущем нынешнего состава правительства. Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер ранее допустил вероятность проведения досрочных федеральных выборов уже в 2027 году. Эксперты связывают падение рейтингов правящей коалиции с недовольством населения текущим социально-экономическим курсом и неэффективностью антикризисных мер, предпринимаемых Берлином.