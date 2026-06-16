Мерц заявил о появлении «первого реального шанса на мир» на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о появлении «первого реального шанса» на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, участники саммита «Большой семерки» (G7) обсудили украинский кризис.

«Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость», — сообщил он.

Политик считает, что на Украине «впервые открывается шанс на мир». При этом Мерц заявил о намерении продолжить оказывать поддержку Киеву и усилить давление на Россию.

Мерц оценил шансы России на победу

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что попытки Мерца ускорить вступление Украины в ЕС противоречат интересам Берлина.