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Мерц заявил о появлении «первого реального шанса на мир» на Украине

Lenta.ru

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о появлении «первого реального шанса» на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Мерц заявил о появлении «первого реального шанса на мир» на Украине
© Global Look Press

По его словам, участники саммита «Большой семерки» (G7) обсудили украинский кризис.

«Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость», — сообщил он.

Политик считает, что на Украине «впервые открывается шанс на мир». При этом Мерц заявил о намерении продолжить оказывать поддержку Киеву и усилить давление на Россию.

Мерц оценил шансы России на победу

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что попытки Мерца ускорить вступление Украины в ЕС противоречат интересам Берлина.