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Зеленский отказал Макрону в просьбе на саммите «Большой семерки»

Андрей Дуванов

Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе задержаться на саммите «Большой семерки» дольше срока. Об этом сообщает The New York Post.

Зеленский отказал Макрону в просьбе на саммите «Большой семерки»
© Global Look Press

По информации издания, Макрон хотел, чтобы Зеленский остался на саммите дольше заявленного срока. Зеленский ответил отказом — издание полагает, что он отправился на встречу в Брюсселе, чтобы обсудить заявку Украины на вступление в Евросоюз.

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«Выступая на английском языке, Макрон призвал Зеленского остаться подольше на встрече мировых лидеров на берегу Женевского озера, но украинец отказался, заявив, что его ожидают в Брюсселе позже на этой неделе», — сообщает источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретился с Зеленским на саммите «Большой семерки».