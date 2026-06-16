Зеленский отказал Макрону в просьбе на саммите «Большой семерки»

Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе задержаться на саммите «Большой семерки» дольше срока. Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, Макрон хотел, чтобы Зеленский остался на саммите дольше заявленного срока. Зеленский ответил отказом — издание полагает, что он отправился на встречу в Брюсселе, чтобы обсудить заявку Украины на вступление в Евросоюз.

В России ответили на слова Зеленского о крайнем сроке переговоров

«Выступая на английском языке, Макрон призвал Зеленского остаться подольше на встрече мировых лидеров на берегу Женевского озера, но украинец отказался, заявив, что его ожидают в Брюсселе позже на этой неделе», — сообщает источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретился с Зеленским на саммите «Большой семерки».