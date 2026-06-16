Россия ответила на санкции Канады

МИД России ответил на санкции со стороны Канады — Москва закрыла въезд для 103 канадских граждан. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что запрет распространяется на нескольких членов парламента Канады. Кроме того, в МИД также заявили, что число таких запретов на въезд будет увеличиваться за счет действующих против России граждан недружественных стран.

«В порядке реакции на ковровые антироссийские санкции кабинета Марка Карни, безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима Джастина Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан», — сказано в сообщении.

Российские дипломаты также заявили, что деятельность попавших под запрет канадцев была направлена на «очернение конституционного строя и внешнеполитического курса России».

Ранее Канада расширила антироссийские санкции.