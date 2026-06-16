Мерц на саммите G7 заявил о появлении "первого реального шанса на мир" на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении "первого реального шанса" на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Он отметил, что в ходе консультаций в рамках саммита Группы семи (G7) участники обсудили конфликт на Украине.

"Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость, поскольку в последние дни и недели война приобрела новую динамику", - заявил канцлер ФРГ журналистам на полях саммита в городе Эвиан-ле-Бен во Франции.

Он утверждал, что "впервые открывается шанс на мир".

"В любом случае, мы, как партнеры по G7, хотим совместно использовать этот шанс", - сказал глава правительства ФРГ.

"Хочу еще подчеркнуть следующее: дискуссии, которые мы вели между собой и которые мы также провели с американским президентом - как в рамках официальных раундов, так и во время встреч на полях, - внушают мне определенный оптимизм", - продолжил он.

В то же время Мерц заявил о намерении продолжить оказывать поддержку Киеву и усилить давление на Россию.

"В этом вопросе также было достигнуто полное согласие", - сказал канцлер ФРГ.

"Сегодня мы совместно с <...> Зеленским дали понять американскому президенту, что готовы к мирным переговорам. Однако эти переговоры должны начинаться с правильной отправной точки", - утверждал Мерц.

На вопрос о том, дал ли Трамп обещание поддержать новые санкции против РФ и действительно ли европейцы будут сидеть за столом переговоров в будущем, он ответил, что это, во всяком случае, ни в какой момент не подвергалось сомнению.

7 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они опубликовали программное заявление с пятью базовыми условиями для начала процесса урегулирования. В числе таких требований - предоставление гарантий безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил, сохранение заморозки российских активов вплоть до полной компенсации ущерба, немедленное и полное прекращение огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры "евротройки" выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия.