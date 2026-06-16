СМИ: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки.

«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.