Конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с резким требованием в адрес Владимира Зеленского, призывая его немедленно пойти на подписание мирного соглашения с Россией. Поводом для жесткого комментария в соцсети X стала публикация фотографии, на которой глава киевского режима запечатлен на переговорах с Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

«Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас же», — обратилась Луна к Зеленскому.

Подобный демарш со стороны американского законодателя отражает растущее нежелание Вашингтона продолжать финансирование боевых действий. Напряжение вокруг темы переговоров достигло пика на фоне саммита G7, проходящего во французском Эвиан-ле-Бене. По имеющейся информации, одной из главных задач присутствия там американской делегации является принуждение Киева к диалогу.

Смена фокуса: что известно о встрече Трампа и Зеленского

Напомним, что стремление Вашингтона к скорейшему урегулированию было подтверждено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 14 июня. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава Белого дома выразил прямую готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров для разрешения кризиса. В свою очередь, сам Владимир Зеленский, находясь на саммите, продолжает публично отвергать предложение Кремля о переговорах в Москве, настаивая на нейтральных площадках.