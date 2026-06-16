В МИД Израиля осудили белорусского президента Александра Лукашенко за сравнение холокоста и Газы.

Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English усомнился в праве Израиля говорить о холокосте, сославшись на разрушения и количество жертв среди палестинцев в результате происходящего в секторе Газа.

«Заявления президента Белоруссии... неприемлемы и вызывают глубокую тревогу. Любое сравнение холокоста еврейского народа со справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто», — говорится в публикации.

Ранее Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире.