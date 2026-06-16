Мелони победила пагубную привычку и похвасталась лидерам «Большой семерки»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях саммита «Большой семерки» во Франции похвасталась своим коллегам, что месяц назад бросила курить. Об этом сообщает Euronews.

В разговоре с другими лидерами Мелони заявила, что хочет выпить кофе. В ответ канцлер ФРГ Фридрих Мерц в шутку поинтересовался, не хочет ли она еще и сигарету.

«Нет, я бросила», – ответила Мелони.

На это глава ЕК Урсула фон дер Ляйен воскликнула «браво», а от других политиков также слышались одобрительные возгласы.

Мелони может предложить Стубба в качестве переговорщика по Украине

В октябре 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора Мелони на полях саммита по Газе в Египте посоветовал ей бросить курить.

«Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить», — обратился турецкий лидер к премьеру Италии.

Она, в свою очередь, ответила, что знает о необходимости расстаться с пагубной привычкой. Президент Франции Эммануэль Макрон, наблюдая за этим диалогом, с улыбкой заявил, что отказаться от курения в случае Мелони «невозможно».