Евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения 5 звёзд» Данило Делла Валле выступил на пленарном заседании Европарламента с критикой в адрес руководства Евросоюза после инцидента 5 июня в румынском порту Констанца.

По его словам, Брюссель поспешил возложить ответственность на Россию, проигнорировав тот факт, что украинский военно-морской флот сам признал, что уведомлял румынские власти. Политик задался вопросом, с каких пор Украина имеет право наносить удары по коммерческим и гражданским объектам на территории ЕС.

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Он призвал европейских лидеров набраться смелости и прямо сказать, готовы ли они пожертвовать европейским суверенитетом. Делла Валле подчеркнул, что этот безумный конфликт ставит под угрозу жизни европейцев, а руководство ЕС уже более четырёх лет не может назначить посредника и продолжает саботировать диалог.

Он предупредил, что жизнями рискуют не чиновники, запертые в своих кабинетах, а миллионы граждан, которые расплачиваются за их недееспособность.

Напомним, что минобороны Румынии ранее сообщило о взрыве морского беспилотника возле порта Констанца. Позже власти уточнили, что всего было пять дронов: один взорвался в украинских водах, остальные - уже в румынских. Военно-морские силы Украины подтвердили, что в Румынии взорвался их безэкипажный катер.