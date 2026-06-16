Пожарный рассказал, что увидел рай после остановки сердца

В Швеции пожарный Лассе Густавсон, у которого остановилось сердце из-за сильных ожогов, полученных в результате взрыва газа, рассказал, что увидел рай. Мужчина отметил, что оказался на горном хребте, справа от которого находилась долина с прекрасной природой, а внизу была река.

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— Это было похоже на летний полдень. Было спокойно. Температура была комфортной. Я не замерзал. Не было слишком жарко, — рассказал мужчина.

Густавсон пришел в себя только спустя два месяца — почти все это время он находился в коме. Спустя четыре года мужчина вернулся в пожарную часть и стал помогать людям, которые пережили тяжелые травмы.

Пожарный подчеркнул, что этот опыт помог ему найти смысл жизни — узнать свое предназначение и делиться его плодами с другими, передает Mirror.

В мае житель США Гейб Пуаро заявил, что во время комы после несчастного случая увидел Иисуса Христа и запомнил его внешность. Мужчина описал внешность Христа как человека ростом около 180–183 сантиметров с более темным оттенком кожи и слегка вьющимися волосами средней длины.