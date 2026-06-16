Стало известно, почему Трамп может уволить Хегсета

Президент США Дональд Трамп может уволить главу Пентагона Пита Хегсета из-за того, что тот выступил против соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Israel Hayom.

Как утверждает источник, вместе с Хегсетом может быть уволен глава ЦРУ Джон Рэтклифф, а также ряд других чиновников. Отмечается, что единственный, чье увольнение не рассматривается Трампом — госсекретарь США Марко Рубио. По информации издания, Рубио всегда был очень осторожен в высказываниях и избегал критиковать соглашение с Ираном.

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«Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных чиновников администрации, выступавших против соглашения с Ираном, в том числе министра обороны Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа», — сообщает издание.

Ранее Трамп заявил, что России следует заключить сделку по Украине.