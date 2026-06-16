Евросоюзу предсказали раскол в случае вступления Украины в объединение

Политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что инициативы Украины в случае вступления страны в Европейский союз (ЕС) могут спровоцировать разногласия среди стран-участниц объединения.

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Как заметил собеседник издания, до вступления Украины в ЕС еще очень далеко, и это даже не гипотетическая возможность, а просто один из вариантов развития событий. Кроме того, эксперт допускает, что это могло бы попросту развалить объединение в силу того, что это перекосило бы баланс сил внутри него.

Ярошенко счел понятным, что, получив право голоса как страна-член ЕС, украинцы могли бы продвигать или блокировать различные решения, и все это вызвало бы серьезные внутриевропейские противоречия.

Спикер также подчеркнул важность фактора Польши и Венгрии, у которых есть серьезные территориальные претензии к тому, что называется Украиной.