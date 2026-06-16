Американцы предсказали исчезновение США

Почти 40% опрошенных американцев считают, что США не просуществует еще 250 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместный опрос с компанией Ipsos.

В опросе приняли участие более 1,5 тысяч совершеннолетних человек из разных штатов США. Согласно его результатам, около 38% респондентов не считают, что через 250 лет США останутся единой страной.

Кроме того, 64% опрошенных считают, что американская демократия потерпела крах. Год назад такое мнение разделяли только 57%.

Опрос был приурочен к празднованию 250-летия независимости США. Торжество стало объектом для обсуждения из-за действий главы Белого дома Дональда Трампа, который заявил, что станет главной звездой празднования, а сами мероприятия станут «попыткой спасти Америку от демократов». Эта тема также была поднята в опросе Reuters и Ipsos — большинство опрошенных заявили, что празднование 250-летия страны стали слишком политизированными.

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт к пятнице.