Зеленский оценил роль Абрамовича в мирных переговорах по Украине

Российский бизнесмен может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, однако это зависит от решения президента Владимира Путина. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на саммите Reuters Next.

Отвечая на вопрос о возможном посредничеств, Зеленский заявил, что у Владимира Путина «уже есть собственные решения в голове». При этом он отметил, что во время визита Абрамовича в Киев состоялся «очень конкретный и предметный диалог», в ходе которого бизнесмен на 100% понял позицию Украины.

«Он может быть таким человеком [посредником], но это зависит от Путина, потому что каждая страна должна сама решать, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности», — сказал Зеленский.

Британское издание The Guardian ранее писало, что в мае Абрамович «тайно посетил Киев для переговоров с Зеленским». На этой встрече украинский политик заявил олигарху, что Киев «никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва».

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До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена — его имя российская сторона не называет. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Президент России Владимир Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.