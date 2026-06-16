Назван единственный неприкосновенный член администрации Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио является единственным неприкосновенным членом администрации американского президента Дональда Трампа и не рискует потерять должность.

Об этом сообщает издание Israel Hayom.

«На данный момент единственным человеком, который, похоже, пользуется неприкосновенностью, является госсекретарь Марко Рубио», — утверждается в публикации.

По данным издания, глава Госдепа старается не критиковать обсуждаемое соглашение с Ираном. Кроме того, он пользуется «значительной популярностью».

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Ранее издание Israel Hayom сообщило, что Трамп рассматривает возможность увольнения шефа Пентагона Пита Хегсета и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа из-за их позиции против соглашения с Ираном.