Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали участие главы киевского режима Владимира Зеленского в саммите G7, который проходит 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бене. В комментариях к публикации пользователи усомнились в пользе новых встреч по Украине и назвали такие контакты повторяющимися.

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Один из комментаторов заявил, что очередная встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским станет пустой тратой времени. По его мнению, добиться изменения позиции Киева можно только через ограничение финансирования, поставок оружия и доступа к Starlink.

Другие читатели Le Figaro также скептически оценили участие Зеленского в международной встрече. Один из пользователей написал, что на саммите снова будет много «пустых разговоров», другой назвал такие встречи рутиной и отметил, что они уже не проходят без участия главы киевского режима.

Саммит G7 проходит во французском Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня. Помимо стран объединения, во встрече участвуют лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Накануне саммита состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе урегулирования конфликта, в том числе во время контактов на G7.