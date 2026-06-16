Вэнс подтвердил предотвращение атаки террористов на Белый дом

Американские правоохранительные органы успешно пресекли масштабный план вооруженного нападения на резиденцию главы государства во время проведения крупного спортивного мероприятия, сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Сотрудники американских спецслужб раскрыли план нападения на резиденцию лидера государства, передает ТАСС. Об успешной операции рассказал вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Политик подчеркнул высокую степень организации предотвращенной угрозы. «Это террористический заговор. Это не просто несколько ребят, устраивающих какое-то сумасшествие. Это скоординированный террористический заговор», – констатировал он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения инцидента вокруг турнира UFC. Спортивные соревнования проходили в ночь на 15 июня непосредственно на территории Белого дома, где злоумышленники и планировали осуществить задуманное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Вашингтоне.

Ранее правозащитная организация Public Integrity Project подала федеральный иск для отмены этого спортивного мероприятия на территории президентской резиденции.

В конце мая сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину у контрольно-пропускного пункта возле Белого дома.