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Вэнс подтвердил предотвращение атаки террористов на Белый дом

Деловая газета "Взгляд"

Американские правоохранительные органы успешно пресекли масштабный план вооруженного нападения на резиденцию главы государства во время проведения крупного спортивного мероприятия, сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Вэнс подтвердил предотвращение атаки террористов на Белый дом
© ТАСС

Сотрудники американских спецслужб раскрыли план нападения на резиденцию лидера государства, передает ТАСС. Об успешной операции рассказал вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Политик подчеркнул высокую степень организации предотвращенной угрозы. «Это террористический заговор. Это не просто несколько ребят, устраивающих какое-то сумасшествие. Это скоординированный террористический заговор», – констатировал он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения инцидента вокруг турнира UFC. Спортивные соревнования проходили в ночь на 15 июня непосредственно на территории Белого дома, где злоумышленники и планировали осуществить задуманное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Вашингтоне.

Ранее правозащитная организация Public Integrity Project подала федеральный иск для отмены этого спортивного мероприятия на территории президентской резиденции.

В конце мая сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину у контрольно-пропускного пункта возле Белого дома.