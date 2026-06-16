Глава МИД ФРГ рассказал о посланном Москве сигнале

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине и что соответствующий сигнал был направлен Москве.

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"Мы, конечно, не самостоятельны, мы, конечно, пристрастны, находимся на стороне Украины. Но мы готовы к переговорам. Сигнал направлен Москве", - сказал он в интервью телеканалам RTL и NTV. По его мнению, сейчас якобы выбор за РФ - "вести переговоры или стрелять". В то же время министр повторил, что Европа "не нейтральна" в ситуации вокруг Украины.

Вадефуль также обратил внимание на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее подчеркнул, что его страна заинтересована в прекращении конфликта на Украине, и призвал к компромиссам в его урегулировании.

Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

7 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они опубликовали программное заявление с пятью базовыми условиями для начала процесса урегулирования. В числе таких требований - предоставление гарантий безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил, сохранение заморозки российских активов вплоть до полной компенсации ущерба, немедленное и полное прекращение огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры "евротройки" выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия.