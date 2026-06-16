Пока вы не уснули: Россия заглушила Starlink и Трамп обратился с призывом к РФ

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Трамп обратился с призывом к России

© Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

России следует пойти на сделку с Украиной, чтобы прекратить боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на «полях» саммита G7 во Франции, пишет РИА Новости.

«России следует заключить сделку», — сказал он.

Также Трамп отметил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план» и он сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что США не имеют «никакого отношения» к ситуации на Украине, но будут делать все возможное для урегулирования ситуации.

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Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

Прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала.

Крайний срок по переговорам с Москвой «поставил» президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — заявил украинский лидер.

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Россия заглушила Starlink

Российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна Купол Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы материала обратили внимание на заявления Киева о новой системе, которую начала применять Россия. Комплекс состоит из нескольких прицепов, на которых установлены спутниковые тарелки под радиопрозрачным колпаком. Каждый прицеп вмещает пару тарелок, которые также можно установить на землю.

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В Совфеде рассказали о «тревожном сигнале» для России

Заявления американцев о биолабораториях на Украине говорят о том, что в Вашингтон стремился радикализировать киевские власти. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, сообщения Нацразведки США о биолабораториях на Украине в очередной раз подтверждают «факты наличия у наших границ центров культивирования смертоносных заболеваний».

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Появились подробности о смерти российского депутата в зоне СВО

© Соцсети

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева не выжила при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Детали о ее смерти сообщила администрация Аксайского района во «ВКонтакте».

Подробности о том, какие именно задачи и в какой роли выполняла россиянка, не приводятся.

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Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа и других лидеров стран G7 («Большой семерки») после встречи. Сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Во встрече также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Антониу Кошта.

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Массированная атака ВСУ 16 июня: налет на Москву и пострадавшие

Сегодня ночью над территорией России были сбиты 172 украинских БПЛА, продолжается атака на Москву. Какие еще регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня отражена атака украинских дронов самолетного типа.

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Глава МИД ФРГ рассказал о посланном Москве сигнале

© Matias Basualdo/ZUMA/TACC

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине и что соответствующий сигнал был направлен Москве.

"Мы, конечно, не самостоятельны, мы, конечно, пристрастны, находимся на стороне Украины. Но мы готовы к переговорам. Сигнал направлен Москве", - сказал он в интервью телеканалам RTL и NTV. По его мнению, сейчас якобы выбор за РФ - "вести переговоры или стрелять".

В то же время министр повторил, что Европа "не нейтральна" в ситуации вокруг Украины.

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Нагиев взбесил россиян

Пользователи соцсетей возмущаются из-за нового заработка шоумена Дмитрия Нагиева — продажи платных курсов. Об этом сообщает «Царьград».

Напомним, артист открыл курсы в Дубае и предлагает соотечественникам «прокачать» уверенность и умение выступать на публике. Кроме того, актер обещает избавить от физических зажимов и обучить секретам своего мастерства. Девизом он выбрал следующую фразу: «Честь, мужественность, женственность».

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В РАН прокомментировали существование внеземных цивилизаций

Несмотря на это, людям «хочется верить» в НЛО.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт выразил мнение, что очевидцы принимают природные явления за неопознанные летающие объекты.

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