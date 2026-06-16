Недовольство Израиля и войска в Ливане: зарубежные СМИ о событиях на Ближнем Востоке

Достижение мирного соглашения между США и Ираном, которое должно открыть для судоходства Ормузский пролив, вызвало резкое недовольство в Израиле. Как ситуацию оценивают зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Иран и США объявили 15 июня, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения. Его подписание запланировано на пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Сделка предусматривает снятие США морской блокады, разминирование и открытие Ормузского пролива.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Ожидается, что в течение 60 дней после подписания этой сделки будет вестись работа над окончательным соглашением.

При этом договоренности США и Ирана вызвали возмущение в Израиле. Израильские политики резко отреагировали на новость о предварительном соглашении, назвав его катастрофой для страны и «направив свой гнев на одного человека — премьер-министра Биньямина Нетаньяху», констатировало агентство Associated Press.

По мнению журналистов издания, волна критики стала «своего рода неформальным референдумом по поводу срока полномочий премьер-министра в преддверии выборов, которые должны пройти осенью». В частности, критики Нетаньяху считают, что он втянул президента Дональда Трампа в войну с Ираном и неверно оценил готовность США к затяжному конфликту.

«Израиль расплачивается за высокомерие и слепоту Нетаньяху, а также за манипуляции, которые он пытался провернуть с Трампом. Иран стал сильнее, Израиль — слабее. Это стратегическая ответственность Нетаньяху. Он потерпел неудачу», — цитирует агентство слова бывшего премьер-министра и одного из соперников Нетаньяху Эхуда Барака.

А Яир Лапид, который также будет противостоять Нетаньяху на предстоящих выборах, заявил, что сделка между США и Ираном превратится в «один из самых шокирующих провалов во внешней политике и политике безопасности Израиля, полностью совершенный от имени Нетаньяху».

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что Биньямин Нетаньяху, которому «предстоит потенциально сложная кампания по переизбранию», дал понять, что не считает себя связанным договоренностями между США и Ираном, и не намерен выводить войска из Ливана.

«Борьба не окончена (…) Мы будем оставаться в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны», — заявил он.

Нетаньяху поставил свое политическое будущее в зависимость от прочных отношений с Трампом — но теперь, когда президент США заключил сделку с Ираном, против которой выступает большая часть Израиля, это стало проблемой, констатировало агентство Bloomberg.

По данным журналистов, Нетаньяху изначально надеялся, что проведет выборы при поддержке человека, которого он называл «лучшим другом» своей страны в Белом доме.

«Вместо этого ему придется смириться с соглашением, которое не затронет Исламскую Республику, что вряд ли обрадует израильтян», — говорится в публикации.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Также Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. Сторонам удалось договорить о перемирии, которое вступило в силу с 17 апреля по московскому времени.

Однако, несмотря на мирные переговоры с Ливаном, израильтяне продолжили наземную операцию и 31 мая заняли средневековый замок крестоносцев Бофор к северу от реки Литании для «обеспечения безопасности приграничных израильских населенных пунктов».