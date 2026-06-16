Ливанцы начали возвращаться домой

Агентство Ruptly опубликовало кадры, на которых запечатлены длинные вереницы автомобилей с ливанскими семьями, которые возвращаются домой после заключения сделки Ираном и США. В объективы телекамер попали оживленные и радостные люди.

Иран и США объявили 15 июня, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения из 14 пунктов. Сделка, среди прочего, вводит 60-дневное прекращение огня на всех фронтах (включая Ливан).

Предполагается, что в течение этого срока стороны будут работать над окончательным соглашением, которое затронет ядерную программу Ирана.

«Мы в Сайде, [едем] на юг, в [село] Бурдж Раххал», - рассказали корреспонденту дети в одной из машин.

Многие ливанцы заявили, что рассчитывают на долгосрочное урегулирование в регионе. Они надеются, что достигнутые договоренности положат конец конфликтам, но в то же время обещают бороться за землю при любом развитии событий.