Глава ЕК выступила с призывом к Евросоюзу

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз удвоить поддержку Украины.

«Ситуация в 2026 году очень отличается от 2025 года... Это время удвоить нашу поддержку. С первым траншем €90 млрд кредитов ЕС. С зимним пакетом поддержки для Украины позже в этом году», — указала она в X.

По словам евродипломата, G7 также придерживается позиции поддержки сильной и суверенной Украины.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что ЕС не хочет выделять деньги на зарплаты военным ВСУ.