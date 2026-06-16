«Пора на покой»: эксперт о причинах вражды Каллас и фон дер Ляйен

Политолог Павел Данилин считает, что в основе противостояния главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас лежит глубокая личная неприязнь. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По мнению Данилина, фон дер Ляйен видит в более молодой эстонской коллеге опасную конкурентку. По его словам, если Франция и Германия предъявляют к Каллас вполне конкретные претензии профессионального характера, то фон дер Ляйен руководствуется исключительно эмоциями.

«Кая Каллас моложе. Урсула уже старенькая, ей скоро пора на покой. Она боится, что такие, как Каллас, займут её место», - сказал Данилин.

Политолог добавил, что Каллас выступает для главы ЕК своеобразным «кривым зеркалом», поскольку биографии и бэкграунд обеих чиновниц имеют много двусмысленных, но похожих деталей, включая коррупционные скандалы вокруг их супругов.

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Financial Times ранее рассказала, что ЕС обсуждает масштабную реформу и ограничение автономии службы, которой руководит Каллас. По данным газеты, в ЕС развернулась серьезная дискуссия о радикальной перестройке Европейской службы внешних связей из-за ее неэффективности в условиях текущих геополитических кризисов. Действующая структура, созданная 16 лет назад как независимое ведомство, больше не справляется с координацией внешней политики на фоне конфликтов, торговых войн и санкционного давления.

Согласно предварительному анализу, подготовленному правительством Франции, предлагается существенно урезать автономию Каллас и ослабить её контроль над сетью из более чем 140 зарубежных представительств. Для реализации этих изменений не потребуется переписывать базовые договоры ЕС, однако реформу должны единогласно поддержать все 27 государств-членов.

Масла в огонь подливают и действия Каллас, которая зачастую высказывает собственное мнение по ключевым вопросам (например, по отношениям ЕС и Китая) и выдвигает инициативы, не согласованные с правительствами стран блока. Одновременно с этим ведомство Каллас вовлечено в аппаратную борьбу за лидерство во внешней политике с фон дер Ляйен, которая последовательно расширяет свои полномочия.