Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» (G7) долго не мог отказаться от рукопожатия с женой президента Франции Брижит Макрон, момент попал на видео. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Белого дома.

На распространенном видео четко видно, как Макрон пытается убрать руку, однако Трамп крепко удерживает ее.

Эта сцена не осталась незамеченной. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание, что на этот раз не французский президент Эммануэль Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа.

Аналогичная ситуация произошла между Макроном и Трампом в октябре прошлого года, на саммите по прекращению войны в Газе, который проходил в Египте. Рукопожатие политиков продолжалось несколько секунд, американский лидер долго не хотел отпускать руку коллеги.

Саммит G7 проходит 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен (Эвиан) на берегу Женевского озера.