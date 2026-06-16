В России оценили стремление Трампа вернуться к урегулированию конфликта на Украине

Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером оценил возвращение Дональда Трампа к попыткам по урегулированию украинского конфликта. Эксперт проанализировал новые заявления президента США, а также высказался о возможных рычагах давления Вашингтона и перспективах грядущих дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном.

Ранее американское издание Politico сообщило, что на саммите G7 Дональд Трамп заявил о готовности лично сосредоточиться на украинском вопросе. По данным источников, намерения Трампа перехватить инициативу в мирных переговорах вызвали серьезную обеспокоенность среди европейских союзников Киева, которые опасаются, что Европа будет оттеснена на второй план. В ответ ЕС пытается выработать общую с Вашингтоном позицию, исключающую территориальные уступки со стороны Украины.

Анализируя амбиции американского лидера, Межуев призвал не торопиться с оптимистичными выводами, отметив, что Трампу свойственны громкие обещания, а реальные возможности Вашингтона сейчас серьезно ограничены позицией Европы и внутренним консенсусом в США.

Понятно желание Трампа быстрее развязаться с Ираном и начать, видимо, все-таки оказывать давление на Россию. При этом едва ли он станет сейчас давить на европейских союзников — судя по настрою американского президента, он, скорее всего, попытается вернуться к вопросу ограничений против нашего нефтяного экспорта. Трамп считает, что отмена санкций против российской нефтяной торговли была введена только временно, на период блокировки Ормузского пролива, и в случае его разблокировки он попытается вернуть прежние запреты, чтобы продать это как свое триумфальное возвращение в переговорный процесс. Для России эта ситуация не самая простая, и на данном этапе подключение США к дискуссии может принести скорее дополнительные сложности. К тому же Европа сейчас обрела дипломатическую субъектность, у нее есть свой план, и едва ли европейцы сразу же сдадут позиции перед напором Вашингтона. Трампу придется согласовывать с ними общую линию, ведь трудно поверить, что он сможет легко продавить ЕС на принятие условий. При этом объективные обстоятельства, в которых оказался американский лидер, побуждают его обозначать жесткую позицию в отношении Москвы не столько ради реального результата, сколько для того, чтобы просто продемонстрировать свое ключевое место в международном процессе. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Говоря о дипломатических рычагах Москвы, эксперт подчеркнул, что российская сторона не намерена отступать от ранее обозначенных позиций. По его мнению, на грядущих переговорах Россия будет напоминать США о базовых договоренностях и предлагать Трампу прагматичные экономические стимулы.

«Россия, конечно, будет напоминать про условия Анкориджа и говорить о том, что мы хорошо договорились. Вероятно, Трампу предложат позитивные экономические сделки, которые станут для него компенсацией за не самые большие удачи на дипломатическом поприще. Но по внутриполитическим соображениям мне трудно представить, что это возможно. У Трампа сейчас гораздо меньше возможностей и связаны руки: в США принят двухпартийный консенсус о возвращении антироссийских санкций и выделении денег Украине».

Готовящийся визит в Москву спецпосланника американского президента Стива Уткоффа эксперт рассматривает в качестве практического шага США по «зондированию почвы». По оценке политолога, американская сторона попытается оценить гибкость Кремля, предложив взамен временные экономические уступки, однако Москва будет четко придерживаться своей официальной линии.

«Уткофф будет зондировать почву, пытаясь понять, изменилась ли позиция России. Но у нас есть официальная позиция Москвы: и МИД, и президент вполне однозначно говорят, что от условий Анкориджа мы не отойдем. Американцы наверняка скажут, что не хотят возвращения прежнего режима ограничений российской нефтяной торговли, и предложат вернуться к ситуации без санкций. Но взамен они потребуют от России ответных действий».

Реализация договоренностей, которые были достигнуты лидерами России и Соединенных Штатов во время встречи в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины. Об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.