Зеленский ответил на приглашение в Москву для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — добавил Зеленский.

Ранее украинский лидер предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине в присутствии коллег из США и ЕС.

16 июня в Кремле отреагировали на данное предложение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала приглашения на саммит G7 по официальным каналам.