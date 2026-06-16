Зеленский испугался, что Россия найдет способ заблокировать евроинтеграцию Украины

Россия найдет способ заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не действовать быстро. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит газета The Guardian.

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Комментируя переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и его идею об ассоциированном членстве Украины, Зеленский заявил, что немецкий лидер знает о надеждах на ускоренную евроинтеграцию. Если этого не произойдет, Россия «найдет способ заблокировать Украине путь в ЕС», указал глава государства.

«Они не хотят видеть наш успех», — утверждает Зеленский.

По его словам, Украина хочет быть членом ЕС наравне с другими странами, «не лучше, но и не хуже».

Накануне Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении страны в сообщество. Владимир Зеленский поприветствовал начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, однако заметил, Киев заслужил право «двигаться быстрее».