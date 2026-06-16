Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой в адрес западных участников саммита G7, проходящего во французском Эвиан-ле-Бене.

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По ее мнению, действия международных партнеров направлены не на помощь Украине, а на ведение борьбы с Москвой чужими руками.

«Между тем, некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они», — написала Юлия Мендель в своем аккаунте в соцсети X.

Мендель подчеркнула, что в украинском обществе растет разочарование, так как многие граждане убеждены: затягивание боевых действий ведет к физическому уничтожению нации, обладающей многовековой историей.

Резкое заявление Мендель прозвучало на фоне заявлений самого Владимира Зеленского, который по итогам встреч с лидерами «Группы семи» представил оптимистичный отчет о поддержке ключевых потребностей Киева. Украинский лидер сообщил о договоренностях по энергетическому пакету, поставкам дополнительных ракет для систем Patriot, а также о получении лицензий на расширение производства вооружений.

Напомним, что саммит G7 в Эвиан-ле-Бене проходит с 15 по 17 июня. Помимо постоянных членов объединения, во встрече принимают участие руководители Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.