Президент Филиппин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

«В столицу Татарстана для участия в мероприятиях саммита Россия — АСЕАН с рабочим визитом прибыл президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший», — говорится в сообщении.

Его встретил Минниханов.

Филиппинская сторона официально запросила двустороннюю встречу президента страны с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня.