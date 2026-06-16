В Германии сделали неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о том, что присоединение Украины к Евросоюзу обернется для немцев только бесконечным ростом расходов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Фронмайера, канцлер ФРГ Фридрих Мерц активно добивается ускорения интеграции Украины в Евросоюз.

«Мерц совершенно точно действует вопреки интересам Германии. Для немцев такое вступление не принесет ничего, кроме бесконечных расходов», - уверен оппозиционный политик.

Напомним, что в декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией и Украиной переговоры о членстве. 15 июня 2026 года в Люксембурге стартовали межправительственные консультации, которые знаменуют открытие первого кластера на пути вступления обеих стран в ЕС.

Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц призвал предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором союза.