В Европарламенте затеяли проверку против депутата из-за поездки на ПМЭФ

В Европейском парламенте (ЕП) захотели проверить депутата Фернана Картайзера на предмет нарушения кодекса поведения из-за встреч с российскими чиновниками.

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Об этом пишет Politico.

«Председатель Европарламента Роберта Метсола хочет, чтобы надзорный орган законодателей проверил, нарушил ли депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер кодекс поведения, встретившись с российскими чиновниками», — утверждается в публикации.

По данным издания, Картайзер провел как минимум четыре видеоконференции с депутатами Государственной Думы и дважды приезжал в Россию. Последний визит состоялся 3 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Картайзер назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС.