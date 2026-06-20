Какая новая угроза нависла над Чернобылем

Чернобыльская авария произошла почти 40 лет назад, но работы вокруг разрушенного реактора продолжаются до сих пор. «Рамблер» расскажет, зачем Чернобылю понадобился огромный стальной купол и что с ним случилось в 2025 году.

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После аварии 26 апреля 1986 года разрушенный четвертый энергоблок нужно было срочно изолировать. Уже к ноябрю того же года над реактором возвели бетонно-металлическое укрытие, которое получило неофициальное название «Саркофаг».

После аварии времени на долгие проектные расчеты не было, поэтому его возвели в рекордно короткие сроки. Так как рядом с реактором сохранялся высокий радиационный фон, строителям приходилось работать быстро. Из-за этого многие элементы собирали буквально наугад, используя дистанционную технику.

Стал ли реактор безопасен?

После аварии реактор не был очищен полностью. Во время взрыва и последующего пожара часть ядерного топлива, графитовой кладки реактора, металлических конструкций и бетона расплавилась. Эта смесь растеклась по помещениям энергоблока и затем застыла. Такие образования называются топливосодержащими массами.

Самая известная из них — так называемая «Слоновья нога». Это огромный застывший фрагмент расплавленного топлива, бетона и других материалов, обнаруженный внутри объекта спустя несколько лет после аварии. Однако он далеко не единственный. Внутри разрушенного энергоблока до сих пор находятся значительные объемы радиоактивных материалов, которые остаются потенциально опасными.

Главная проблема в том, что саркофаг только изолировал разрушенный блок. Он не позволил безопасно разобрать остатки реактора и убрать наиболее опасные материалы. Для этого требовалось более надежное сооружение, рассчитанное на десятилетия эксплуатации и проведение сложных демонтажных работ.

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Как появился проект нового укрытия?

В 1990-е стало ясно, что Чернобылю нужно новое защитное сооружение. Так появился международный проект New Safe Confinement — «Новое безопасное укрытие». Его финансирование шло через Чернобыльский фонд «Укрытие», которым управлял Европейский банк реконструкции и развития. В проекте участвовали десятки стран.

Конструкция должна была защитить окружающую среду от возможных выбросов, закрыть разрушенный энергоблок от осадков и ветра, а также создать условия для будущего демонтажа старого укрытия и обращения с радиоактивными материалами.

Почему купол получился гигантским?

Новое укрытие сделали в форме огромной стальной арки. Ее высота составляет 108 метров, длина — 162 метра, а пролет — 257 метров. Полностью оборудованная конструкция весит около 36 тысяч тонн. На момент установки это было крупнейшее подвижное наземное сооружение в мире.

Размер обусловлен тем, что арка должна была накрыть не только старый саркофаг, но и прилегающие конструкции разрушенного энергоблока. Внутри также разместили оборудование, которое в будущем должно помогать разбирать нестабильные элементы старого укрытия.

Строить арку прямо над реактором было слишком опасно. Поэтому ее собирали рядом с четвертым энергоблоком, на специально подготовленной площадке. Это позволило снизить дозы облучения для рабочих.

В ноябре 2016 года готовую конструкцию начали медленно передвигать на место. Арку перемещали по рельсовой системе с помощью гидравлических домкратов. За несколько дней она прошла около 327 метров и закрыла старый саркофаг.

Сколько укрытие должно было прослужить?

Новое безопасное укрытие рассчитали примерно на 100 лет работы. Этот срок нужен был для того, чтобы за столетие специалисты смогли постепенно разобрать старое укрытие и безопасно работать с остатками разрушенного энергоблока.

Чтобы арка прослужила так долго, внутри поддерживалось контролируемые условия. Чтобы металл не разрушался слишком быстро, работали специальные системы вентиляции и осушения воздуха. Они поддерживали низкую влажность и уменьшали образование конденсата на стальных конструкциях.

Что повредило купол?

В феврале 2025 года новое укрытие оказалось повреждено. По сообщениям МАГАТЭ, удар беспилотника повредил внешнюю оболочку арки. На объекте возник пожар, однако радиационный фон после инцидента оставался стабильным, а выброса радиоактивных материалов зафиксировано не было, сообщалось в «Известиях».

Позже специалисты МАГАТЭ сообщили, что удар не привел к выбросу радиации, но нанес значительный ущерб конструкции. По оценке агентства, повреждения затронули проектную функцию укрытия и могут повлиять на его срок службы. Таким образом, в ближайшие годы предстоит восстановление поврежденных элементов и сохранение работоспособности укрытия.

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