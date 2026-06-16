Президент Франции Эммануэль Макрон во время личной встречи признался главе киевского режима Владимиру Зеленскому в возникших трудностях при недавнем обсуждении международных конфликтов с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Эммануэль Макрон поделился подробностями переговоров с американским коллегой, передает РИА «Новости».

Встречая Владимира Зеленского, французский политик откровенно высказался о прошедшем диалоге.

«Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», – заявил глава государства в эфире канала BFMTV.

Днем ранее лидеры Франции и США организовали двустороннюю встречу. Стороны уделили особое внимание обсуждению текущей ситуации на Украине, а также затронули обострение обстановки на Ближнем Востоке.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в специальной сессии саммита G7.