Ватикан в 2022 году попросил Россию заключить мир с Украиной, чтобы попытаться усилить влияние на Украинскую православную церковь. Об этом рассказал News.ru политолог Юрий Светов.

По его словам, Ватикан всегда проявлял интерес к украинскому конфликту и пытался позиционировать себя как посредника для мирного урегулирования.

«Он видел в этом возможность, ведь на Украине проходило мощное давление на Киевский патриархат Московской православной церкви за то, чтобы он отделился, чтобы снова всплыли истории о соглашении между католиками и православными на Украине, которые привели к созданию униатской церкви. Ватикан хотел повысить свое влияние», — пояснил эксперт.

По его словам, ватиканские представители также подчеркивали, что у них есть влияние на Киев. При этом реальное влияние на украинские политические процессы было у граждан Израиля, в том числе украинского олигарха Игоря Коломойского, а также бизнесмена Тимура Миндича, входившего в окружение Владимира Зеленского, заметил политолог.

«Там было реальное влияние. И они, видимо, тоже, опираясь на него, давали гарантии, что Зеленский поступит так, как они хотят. Почему Москва согласилась? Потому что мы не хотели кровопролития. Пока восемь лет уничтожались ДНР и ЛНР, мы пытались повлиять на Запад, чтобы перевести все эти вопросы в мирную плоскость. Они этого не хотели», — пояснил Светов.

При этом политолог обратил внимание на то, что в Стамбуле были «реальные шаги к миру», но вмешалась Великобритания.

Дмитриев заявил, что европейцы пытаются сорвать мирные переговоры по Украине

Напомним, что Стамбул был использован Россией и Украиной в качестве площадки для проведения переговоров в марте 2022 года. Там были достигнуты определенные договоренности. Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего соглашения. Однако мирный трек был заморожен по инициативе Украины.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров с Россией то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».