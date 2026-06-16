Трамп отверг информацию о планах США вложить средства в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки со страной. Об этом политик сказал на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает New York Times.

По словам американского лидера, эти слухи «смехотворны». Президент отметил, что Соединенные Штаты имеют право однажды вмешаться и сделать что-то», если захотят, но не будут вкладывать никаких денег в Иран.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал победой над США объявление Трампа о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном.