Трамп заявил о встрече с Зеленским на саммите G7

Трамп заявил, что встретился с Зеленским на саммите G7
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встретился с Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции.
«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним ещё раз позднее. У нас была очень хорошая встреча», — отметил он на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Ранее в беседе с российским лидером Владимиром Путиным Трамп подчеркнул необходимость прекращения конфликта на Украине.
Также он заявил о готовности воздействовать на европейских партнёров и Киев ради мира.