Трамп, Зеленский и Макрон провели закулисную встречу на G7

На полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене состоялась закрытая встреча Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники.

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Участники встречи обсуждали попытки Киева реанимировать переговорный процесс по украинскому конфликту. Зеленский, настаивающий на проведении очных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, накануне саммита заявил о надежде на посредничество Трампа в организации такой встречи на территории США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отметил, что Зеленский готов говорить серьезно и ответственно, то он всегда может приехать на переговоры в Москву, где его примут.

Позже, как сообщает Sky News, Трамп заявил, что Иран теперь уходит на второй план и он намерен сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Он также заявил, что может провести отдельную встречу с Зеленским.

По мнению политолога-американиста Константина Блохина, саммит G7 используется западными политиками не только для обсуждения стратегии, но и как площадка для давления на Вашингтон. Европейские лидеры стремятся не допустить самостоятельных шагов Трампа, которые могли бы привести к отходу от жесткого антироссийского курса.