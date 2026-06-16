Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что по его личному приказу в районе Ла-Манша был задержан танкер, якобы принадлежащий к теневому флоту России. Он призвал европейских союзников делать то же самое, чтобы лишить РФ денег. Как сообщает РИА Новости, целевая публика отреагировала волной встречной критики и насмешек.

Так, журнал The Spectator назвал произошедшее театром и политическим трюком. Комментаторы и вовсе соревновались в колкости шуток, отмечая откровенную показушность задержания судна: телеоператор спускается по тросу впереди группы захвата, тогда как сами десантники с грозным видом водят стволами оружия по пустой палубе. В российском медиапространстве событие не взывало особого всплеска обсуждений, хотя манипуляторы пытались раздуть тему.

Сам остановленный танкер Smytros ходит под флагом Камеруна и на момент задержания в составе его экипажа не было ни одного гражданина России. Лондон утверждает, что судно входит в состав «теневого танкерного флота», однако ни одного официально утвержденного перечня подобных судов не существует. Фактически в список может войти любой танкер, который подозревается в заходе в российские порты с нефтеналивными терминалами или с возможностью перекачки нефти в море.

Однако есть ряд и других неудобных вопросов к Стармеру со стороны соотечественников. Даже если допустить, что Smytros действительно вовлечен в перевозку нефтепродуктов, то груз на борту не является российским — нефть принадлежит стране или компании-покупателю. Таким образом, Лондон занялся открытым грабежом.

Кроме того, по словам самого британского премьер-министра и ряда чиновников из Еврокомиссии, в российский теневой флот входит свыше тысячи нефтеналивных судов. Неизвестно, сколько аналогичных «теней» проходят в сутки через Ла-Манш и сколько их прошло там за последние четыре года, а также каким образом одно задержание должно «высушить» бюджет России.

Британия не единственная страна Европы, которая пытается задержать танкеры. Так, около полутора лет назад немецкие силовики задержали судно Eventin с грузом нефти на борту. Основанием стало нарушение границ территориальных вод, однако в процессе разбирательств выяснилось, что танкер попал туда из-за поломки силовой установки — к Германии его притащило течение. Берлин пытался откачать нефть и пустить ее на собственные нужды, однако местный суд запретил это. С тех пор Eventin так и стоит в порту Рюгена, ожидая окончательного вердикта.

Весной прошлого года Эстония задержала танкер Kiwala, предъявив стандартные обвинения — судовладельцам выдвинули список из трех десятков нарушений. После их устранения Kiwala преспокойно отправилась дальше в Усть-Лугу. Осенью минувшего года французский спецназ задержал двух граждан Китая — капитана и старшего помощника судна Boracay. В вину им вменялась не перевозка российской нефти, а то, что они проигнорировали требования по остановке. Менее чем через неделю судно отправилось восвояси.

Таким образом, игра Стармера никого не впечатлила. Пока исследования показывают стремительное падение рейтингов премьера, из его команды демонстративно уходят бывшие соратники. Например, накануне это сделали министр обороны Джон Хили и министр по делам ВС Ал Карнс. До этого, в мае, кабинет покинул министр внутренних дел Джесс Филлипс, министр по делам жертв и борьбы с насилием, а также младшие министры здравоохранения и жилищного строительства.

Стармеру вменяют нерешаемый кризис в системе национального здравоохранения, резкий рост потребительских цен и стоимости жизни, отмену ряда социальных льгот и масштабный миграционный кризис. Вероятно, именно последний пункт подтолкнул Стармера пойти на захват танкера — накануне в Белфасте мигрант из Судана напал на местного инвалида, что привело к масштабным погромам. Не исключено, что премьера убедили, что показное задержание судна решит проблему, однако отставку это не отсрочит.