Сопредседатель Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить процесс политических преобразований в ФРГ.

«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20%, а наша партия «АдГ» с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен — мы готовы», — подчеркнула она в Х.

Согласно данным исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild, рейтинг недовольства канцлером Фридрихом Мерцем среди населения Германии достиг 77%.